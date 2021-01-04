​Санаторий «Юган» начал принимать людей по программе постковидной реабилитации

Санаторий «Юган» начал работу в качестве места для реабилитации пациентов, которые ранее переболели коронавирусом. Об этом ранее сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«На протяжении восьми месяцев 2020 года санаторий работал сначала как обсерватор, а затем как инфекционный госпиталь для болеющих ковидом в легкой и среднетяжелой формах. Разработана специальная программа постковидной реабилитации, которую уже в январе этого года пройдут 260 жителей автономного округа, переболевших коронавирусом», – отметил директор ведомства.