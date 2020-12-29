В столкновении двух большегрузов под Нефтеюганском пострадал человек

В понедельник, 28 декабря, около 23.00 на 638 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе столкнулись МАН и Freightliner. В ДТП пострадал человек.

«48-летний мужчина, управляя автомобилем МАН, по предварительным данным, не выдержал дистанцию до движущегося впереди транспорта средства, допустил столкновение с автомобилем Freightliner под управлением 44-летнего мужчины. В результате ДТП водитель МАН получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть автоаварий, в которых шесть человек получили травмы.

Отметим, что накануне из-за снежной метели на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» действовало ограничение скоростного режима.