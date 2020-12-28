Югорчанка украла пуховик в подарок мужу на Новый год

32-летняя жительница Нефтеюганска стала фигуранткой уголовного дела из-за того, что хотела порадовать мужа на Новый год. Женщина украла мужской пуховик стоимостью порядка 12 тысяч рублей.

«В признательных показаниях подозреваемая пояснила, что хотела порадовать супруга подарком на Новый Год, в качестве которого выбрала куртку. Однако, денежных средств на покупку не нашлось, поэтому презент решила приобрести таким способом», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

Любящей супруге грозит до двух лет лишения свободы. Решения суда она дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее два молодых жителя Лангепаса стали фигурантами уголовного дела из-за кражи 12 бутылок коньяка к новогоднему столу.