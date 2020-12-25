​В частном приюте под Нефтеюганском замерзают собаки

В Нефтеюганске волонтеры вторые сутки пытаются спасти собак, которые остались без еды в 40-градусные морозы на территории частного приюта. Как рассказали активисты, участок в СНТ «Северный» огорожен высоким забором, за ним на открытом воздухе в вольерах находятся животные.

«Собаки голодные, у них нет даже сена для тепла. Второй день туда выезжают волонтеры, корм перекидывают через забор. У нас есть подозрение, что несколько животных уже погибли от холода, маленьких животных съедают более крупные. Кроме того, на территории есть закрытые вагончики. Судя по всему, там тоже собаки, покормить их невозможно», – рассказала корреспонденту siapress.ru одна из активисток.

Эту информацию подтвердила также волонтер Дарья Лобанова. Сейчас зоозащитники пытаются получить поддержку московских юристов, чтобы исправить ситуацию. Также они рассчитывают получить удостоверения инспекторов по защите животных – с такими документами можно попасть на закрытую территорию, если жизнь животного в опасности.

«Ночью ожидается 50-градусный мороз. Не знаю, как они выживут. Но нельзя допустить, чтобы их забрал отлов. Может быть, неравнодушные люди заберут себе хотя бы на время под одной собаке», – призвала горожанка.

Напомним, что в Югре, по прогнозам, аномальные морозы простоят до 29 декабря.