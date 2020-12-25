16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6921   EUR  89,8749  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Нефтеюганские волонтеры вторые сутки пытаются спасти животных, закрытых без еды в морозы на частной территории

​В частном приюте под Нефтеюганском замерзают собаки

Нефтеюганские волонтеры вторые сутки пытаются спасти животных, закрытых без еды в морозы на частной территории

В Нефтеюганске волонтеры вторые сутки пытаются спасти собак, которые остались без еды в 40-градусные морозы на территории частного приюта. Как рассказали активисты, участок в СНТ «Северный» огорожен высоким забором, за ним на открытом воздухе в вольерах находятся животные.

«Собаки голодные, у них нет даже сена для тепла. Второй день туда выезжают волонтеры, корм перекидывают через забор. У нас есть подозрение, что несколько животных уже погибли от холода, маленьких животных съедают более крупные. Кроме того, на территории есть закрытые вагончики. Судя по всему, там тоже собаки, покормить их невозможно», – рассказала корреспонденту siapress.ru одна из активисток.

Эту информацию подтвердила также волонтер Дарья Лобанова. Сейчас зоозащитники пытаются получить поддержку московских юристов, чтобы исправить ситуацию. Также они рассчитывают получить удостоверения инспекторов по защите животных – с такими документами можно попасть на закрытую территорию, если жизнь животного в опасности.

«Ночью ожидается 50-градусный мороз. Не знаю, как они выживут. Но нельзя допустить, чтобы их забрал отлов. Может быть, неравнодушные люди заберут себе хотя бы на время под одной собаке», – призвала горожанка.

Напомним, что в Югре, по прогнозам, аномальные морозы простоят до 29 декабря.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:36, просмотров: 213, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:08
Эти волонтеры больше понты колотят – пытаются получить поддержку московских юристов и удостоверения инспекторов по защите животных.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ипотечный аншлаг на рынке недвижимости Югры. Людмила Шундикова // ONLINE 1181
  2. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1148
  3. ​Новым претендентом на кресло главы Сургута стал член ЛДПР 1084
  4. ​В Югре похолодает до -50 ºС 998
  5. ​Этим выборам нужен психолог: 25-м претендентом на пост главы Сургута стал медик 788
  6. ​Почти Навальный. В списке претендентов на пост главы Сургута появился таинственный участник 699
  7. Еще два югорских пациента не смогли победить коронавирус 644
  8. ​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области 607
  9. В Югре принят новый герб 598
  10. ​Директором департамента образования Нижневартовска назначена Инна Святченко 540
  1. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 11891
  2. ​Такой Женя нам не нужен! 11832
  3. Актировка: 1-4 классы первой смены 8316
  4. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 7369
  5. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 7357
  6. ​Газпромовскую «свечку» отдают Югре 6099
  7. Это какой-то цирк 4595
  8. ​Наталья Комарова работает в Сургуте 4131
  9. Николай Коваленко о встрече с Путиным: "Целоваться нельзя, обниматься нельзя, для своего возраста он очень цепкий дзюдоист" 4084
  10. ​Большинство югорчан будут работать в канун Нового года 2954
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22194
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 16030
  3. ​Непонятно это все 12685
  4. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12239
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 11891
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 11832
  7. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 10268
  8. Бомж зарезал жителя Нефтеюганска и сжег его квартиру чтобы скрыть преступления 9568
  9. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 9008
  10. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 8778

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика