В Нефтеюганске вынесли приговор членам банды наркосбытчиков

В Нефтеюганске семь участников организованной группы осуждены за сбыт наркотических средств. Наркосбытчики отправятся к колонию строгого режима – каждый из них получил наказание от 7 лет 10 месяцев до 9 лет лишения свободы.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимые с февраля по июнь 2020 года входили в состав организованной преступной группы и сбывали синтетические наркотические средства путем «тайников-закладок» на территории Нефтеюганска. Общение между участниками группы, а также с приобретателями наркотических средств осуществлялось посредством обмена сообщениями в сети «Интернет», исключавшего их личный контакт», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Стоит отметить, что злоумышленники были задержаны при попытке реализовать очередную партию наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 2,5 килограмм наркотических средств.