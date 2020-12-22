«Юла» поддержала нефтеюганского художника и еще 35 предпринимателей: их крафтовые товары теперь можно купить каждому россиянину

Предпринимателя из Нефтеюганска поддержала крупная российская торговая площадка – теперь любой человек может купить авторскую картину, а «Юла» позаботится о доставке в любую точку страны.

Пресс-служба сервиса таким способом привлекает внимание к крафтовым подаркам:

«В проект попали 36 предпринимателей, один из которых житель Нефтеюганска – мастер, который создает стильные интерьерные картинки из акрила и текстурной пасты. Помимо рекламной поддержки с 21 по 31 декабря 2020 года в рамках Новогоднего проекта Юлы предприниматель из Нефтеюганска получит персональные условия для продвижения своих магазинов на сервисе, специальные скидки на промо и бонусы», – отметили представители торговой площадки.

Отмечается, что для участия в проекте необходимо предложить интересный товар, который, ко всему прочему, будет сделан своими руками. Также бизнесмену необходимо рассказать о себе и прикрепить ссылку профиля на «Юле».