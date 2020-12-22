К делу нефтеюганского насильника-иностранца добавили еще один эпизод

В деле нефтеюганского насильника-иностранца выявили новый эпизод: одна из жертв обратилась в полицию после сообщений в СМИ о поиске других женщин, пострадавших от действий злоумышленника.

Местная жительница рассказала, что гражданин Азербайджана не раз оказывал ей знаки внимания. 8 декабря мужчина проникнул в дом потерпевшей и, угрожая убийством, схватил ее за шею и изнасиловал. Горожанка боялась сообщить силовикам о произошедшем из-за страха огласки и возможной мести со стороны насильника, но смогла пересилить себя.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Гражданам, узнавшим обвиняемого, к которым со стороны последнего применялись какие-либо противоправные действия, предлагается обратиться в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по телефону 8 (3463) 23-06-55 или в полицию – 102», – сообщает СК Югры.