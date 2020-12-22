Нефтеюганск планируют осветить в ближайшие годы

Администрация Нефтеюганска ведет работу по заключению концессионного соглашения в отношении объектов уличного и дворового освещения с целью их реконструкции и замены. Выполнить эту работу и решить проблему темных дворов и кварталов, планируется в ближайшие три года, следует из сообщения пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне состоялось последнее заседания городской думы в этом году. На нем одобрили бюджет города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Будет решаться вопрос с недостатком освещенности на улицах и в микрорайонах Нефтеюганска. По словам главы города Сергея Дегтярева, для этого администрация проводит работу, связанную с заключением концессионного соглашения в отношении объектов уличного и дворового освещения с целью их реконструкции и замены. При этом электросети останутся в собственности муниципалитета», – говорится в официальном сообщении.

17 декабря было опубликовано обращение общественницы Нефтеюганска Ольги Васильевой к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отсутствие внутриквартального освещения в городе. Об этом проблеме горожане заявляли уже несколько раз. Ранее сообщалось, что концессионное соглашение заключат в начале 2021 года, а осветят город за пару лет. Также уточнялось, что в общей сложности инвестпрограмма предусматривает траты в 150 миллионов рублей.