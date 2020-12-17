Жительница Нефтеюганска пожаловалась Путину на темень во дворах

Общественница Нефтеюганска Ольга Васильева записала очередное обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отсутствие внутриквартального освещения в городе. Видео опубликовано в паблике «Другой регион-86| Нефтеюганск» во «ВКонтакте» и на сайте сбора вопросов к большой пресс-конференции главы государства.

«Я обращаюсь к вам за помощью в решении проблемы внутриквартального освещения в городе Нефтеюганск. Город Нефтеюганск находится в районе 60-й параллели, где рано темнеет и поздно светает. На данный момент я нахожусь в центре микрорайона, где находятся три садика и школа. И, как мы видим, на данной территории у нас нет ни одного фонаря. Жители Нефтеюганска неоднократно обращались с этой проблемой, но нашим властям ее не по силам решить, и они устанавливают муляжи фонарей, где нет ни лампочек, ни проводов. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите решить проблему освещения во всем городе Нефтеюганске. Такая проблема у нас во всех микрорайонах», – сказала активистка.

На отсутствие внутриквартального освещения в городе нефтеюганцы жалуются уже не первый год. Ранее городские власти сообщали, что решать эту проблему планируется в рамках концессионного соглашения. Ожидается, что его заключат в начале следующего года, а инвестор будет проектировать и строить новое уличное освещение, а также модернизировать уже существующее. Также уточнялось, что в общей сложности инвестпрограмма предусматривает траты в 150 миллионов рублей. Осветить весь город мэр Сергей Дегтярев рассчитывал за два года.