Нефтеюганские следователи разыскивают пострадавших от насильника-иностранца

В Нефтеюганске задержан 30-летний гражданин Азербайджана, который незаконно находится на территории России. Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК и по ходатайству следователя он заключен под стражу.

Иностранца обвиняют незаконном проникновении в жилище и покушении на изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Следователям известно об одной потерпевшей, однако у них есть основания полагать, что жертв больше.

«Имеющаяся в распоряжении следствия информация дает основания полагать, что жертвой злоумышленника могут быть и иные жители Нефтеюганского района, в связи с чем гражданам, узнавшим обвиняемого, к которым со стороны последнего применялись какие-либо противоправные действия, просьба обратиться в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по телефону 8 (3463) 23-06-55 или в полицию – 102», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Фото: vk.com/suskhmao

Задержали злоумышленника 9 декабря после того, как он совершил нападение на жительницу Нефтеюганска. Поздно вечером 4 декабря он незаконно проник в ее квартиру и повалил ее на пол, схватил за шею и, угрожая убийством, попытался изнасиловать. По независящим от воли нападавшего обстоятельствам совершить задуманное он не смог и из мести за свою несостоявшуюся попытку отобрал у потерпевшей мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей, с которым скрылся с места происшествия.