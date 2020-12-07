В ДТП под Нефтеюганском погибли два человека

В воскресенье, 6 декабря, около 22.30 на 716 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в ДТП погибли два человека.

Столкнулись Audi и ВАЗ. В результате аварии 22-летний водитель отечественной легковушки и его 26-летний пассажир погибли, 46-летний пассажир иномарки получил травмы.

«Всего с 4 по 6 декабря на территории округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли, 18 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Ранее в соцсетях сообщали о смертельном ДТП в Нижневартовске. На перекрестке улиц Мира и Дзержинского столкнулись три автомобиля, погиб 56-летний водитель ВАЗа.