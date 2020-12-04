В Нефтеюганске сгорел припаркованный у жилого дома автобус, пострадал водитель

Рано утром в пятницу, 4 декабря, в Нефтеюганске сгорел автобус ПАЗ, припаркованный у жилого дома. В результате происшествия машина полностью уничтожена огнем, кроме того, повреждена обшивка дома. Травмы получил один человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Югре, сообщение о пожаре поступило в 6.02. На месте происшествия работали два пожарных расчета. С огнем удалось справиться за 50 минут. Причину пожара устанавливают дознаватели.

В паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» со ссылкой на главного врача местной скорой помощи уточняется, что у водителя ПАЗа обожжены кисти рук. Жильцы дома утверждают, что в подъезде, рядом с которым произошел пожар, полопались стекла.

Подписчики паблика в комментариях к посту посетовали, что водители автобусов часто в нарушении правил паркуют свои машины рядом с жилыми домами. «Водителю урок будет. Теперь и штраф, и урон жильцам, и убытки магазину оплатит. И жильцам – печальный опыт, может теперь будут меньше сквозь пальцы смотреть и научатся чему-то», – отметил один из участников обсуждения.