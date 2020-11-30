Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев получил представление прокуратуры из-за ржавой воды

Нефтеюганская межрайонная прокуратура завершила проверку сведений о нарушении прав жителей Нефтеюганска при оказании услуг водоснабжения и водоотведения. Выяснилось, что горожане действительно получают воду ненадлежащего качества из-за того, что станция обезжелезивания не обеспечивает очистку воды до установленных нормативных показателей. На данный момент ряд чиновников привлечены к административной ответственности, один из них стал фигурантом уголовного дела о халатности.

«Предложенные органом местного самоуправления методы по улучшению качества питьевой воды оказались неэффективными, что явилось основанием принятия мер реагирования в 2019-2020 годах. Нефтеюганский межрайонный прокурор внес представления главе Нефтеюганска, в котором потребовал принять надлежащие меры по очистке питьевой воды», – говорится в сообщении пресс-службы окружного надзорного ведомства.

К административной ответственности привлечены директор Управления капитального строительства и руководитель МКУ КХ «Служба единого заказчика». Кроме того, в отношении директора Управления капитального строительства, который осуществил приемку и оплату фактически невыполненных работ при исполнении муниципального контракта по модернизации станции обезжелезивания, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

«В рамках исполнения решения суда по иску Нефтеюганского межрайонного прокурора реализуется договор на проектирование работ по реконструкции станции обезжелезивания. Фактам оказания услуг по водоснабжению ненадлежащего качества, не соответствующих требованиям безопасности, будет дана уголовно-правовая оценка», – подчеркнули в ведомстве.

Жители Нефтеюганска ранее опубликовали письмо «За чистую воду, за чистый тариф», адресованное президенту России Владимиру Путину. Сейчас под обращением подписались более шести тысяч человек. В тексте письма указывается, что цена за услугу по водоотведению возросла практически в полтора раза. «Решение о повышении предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги согласовано с Федеральной антимонопольной службой России», – отметили на этот счет в прокуратуре.

В ведомстве заверили, что вопросы исполнения законодательства в сфере обеспечения качественной питьевой водой жителей Нефтеюганска останутся на контроле до полного разрешения.