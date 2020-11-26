В Нефтеюганске пьяный бомж убил мужчину за требование уйти из квартиры

В Нефтеюганске бомж зарезал мужчину за требование покинуть квартиру. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник устроил пожар. На убийцу возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 22 ноября подозреваемый, находясь в одном из домов в восьмом микрорайоне, поссорился с 61-летним югорчанином: тот после распития алкоголя потребовал уйти из его квартиры в грубой форме. Тогда мужчина ударил пострадавшего ножом в шею – нефтеюганец от этой травмы скончался на месте. Отмечается, что после этого бомж накрыл труп спущенной резиновой лодкой и поджег ее. Огонь уничтожил значительную часть квартиры.

«Подозреваемый задержан и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.