Жителя Нефтеюганска убили из-за дележки территорий для сбора отходов

В Нефтеюганске мужчина пошел на убийство из-за мусора: он не смог поделить территории сбора утилизированных товаров с местным жителем и пустил в ход нож. На убийцу уже завели уголовное дело.

Инцидент произошел 20 ноября в районе улицы Мира. По версии следствия, подозреваемый из личной неприязни после конфликта нанес 38-летнему горожанину один удар ножом в грудь – этого хватило, чтобы пострадавший скончался недалеко от места преступления.

Отмечается, что причиной ссоры могла стать дележка территорий: мужчины не смогли мирно решить, кто и где будет собирать отходы.

«Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.