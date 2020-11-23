В Нефтеюганске на ребенка напала стая собак с бирками

В первом микрорайоне Нефтеюганска стая собак с бирками напали на первоклассника. Инцидент произошел днем недалеко от школы иностранных языков «Полиглот», сообщили родители пострадавшего ребенка в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

«Повалили ребенка на землю, сорвали капюшон с пуховика <...> Ребенку помогла женщина, отогнала собак. Я не знаю, кто вы, большое вам спасибо!», – говорится в посте.

Автор сообщения подчеркнул: «собаки были с бирками, якобы не «агрессивные», как говорят наши защитники животных».

«Защитники, отловщики, вы погрязли в бюрократии! У меня ребенок ревет, испуган, а вы, по моему, только радостные посты в интернете выкладываете с просьбой подать вам денег и корма для ваших бездомных питомцев, и о том, как у вас питомники хорошо работают, и как вы бирки собакам в уши вставляете! Жители 1 микрорайона, поговорите со своими детьми, объясните как вести себя в подобной ситуации», – заключил он, уточнив, что к тому времени, когда заявку от них приняли, собаки уже разошлись.

Стоит отметить, что проблема безнадзорных животных остро стоит во многих муниципалитетах Югры. Так, в Нефтеюганске в этом году отловили 179 собак.

«После стерилизации, чипирования и процедуры вакцинирования, почти сотню выпустили обратно. 35 четвероногих после тестирования и работы с кинологом признаны агрессивными, их оставили в приюте. Сейчас представители ДЖКХ готовят третий договор, согласно которому собак будут отлавливать не только в микрорайонах, но и в промышленных зонах и на территории гаражных кооперативов, где водятся большие стаи», – сообщали в пресс-службе администрации города.

Председатель Думы города Радужный Григорий Борщёв ранее предложил создать в Югре регионального оператора по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по аналогии Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов или регионального оператора по обращению с ТКО.

«Основными проблемами является то, что отпущенные на волю особи после проведения мероприятий по вакцинации, стерилизации и мечению не становятся менее агрессивными. Они сбиваются в стаи и в поисках пищи бродят по территориям детских садов и школ, тем самым принося угрозу здоровью детей. Отловленные звери вакцинируются только при первичном отлове, при этом не предусмотрена повторная вакцинация животных, возращённых на прежние места обитания. Это может привести к распространению болезней, общих для человека и четвероногих», – отмечал он.