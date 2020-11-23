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​В Нефтеюганске на пожаре пострадали два человека

В Нефтеюганске мужчина и женщина попали в реанимацию после пожара в жилом доме

​В Нефтеюганске на пожаре пострадали два человека
Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

В воскресенье, 22 ноября, около полудня в шестом микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар в деревянном жилом доме. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Из задымленной квартиры были спасены два человека, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным паблика «Это Юганск, детка Нефтеюганск», горела квартира на втором этаже. К моменту прибытия пожарных из окон квартиры валил дым. Существовал риск, что огонь перекинется на чердак. Жильцы дома в спешке покидали здание.

Чтобы попасть в квартиру, которая горела, спасателям пришлось вскрыть железную дверь. Очаг возгорания обнаружен на кухне. Пострадавшие обнаружены в других помещениях квартиры без сознания.

«На пожаре двое пострадавших, мужчина и женщина в возрасте. Состояние крайне тяжелое обусловлено отравлением продуктами горения. Доставлены в отделение реанимации Нефтеюганской окружной больницы», – сообщил главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин.

В квартире повреждены огнем мебель и стрены на площади 30 «квадратов».

Всего на прошлой неделе в Югре зарегистрировано 45 пожаров. «В ходе ликвидации возгораний пожарно-спасательными подразделениями спасены четыре человека, эвакуированы из опасных зон 18 человек, пострадали на пожарах девять человек. В результате действий по тушению пожаров спасены материальные ценности и имущество граждан на сумму более семи миллионов рублей, предварительный ущерб от огня составил около 3,7 миллиона рублей, повреждены 30 строения и четыре транспортных средства», – рассказали в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

В субботу в Нефтеюганском районе во время пожара на птицеферме погибли три человека. По этому факту возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 541, комментариев: 0
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