В Нефтеюганском районе из-за короткого замыкания в огне погибли три работника частного фермерского хозяйства

Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности — сегодня в пожаре в Нефтеюганском районе погибли три работника птицефермы. Их личности устанавливаются.

Возгорание произошло в одноэтажном балке на территории частного фермерского хозяйства в поселке Сингапай.

«Установлено, что строение оборудовано под жилое помещение, в котором проживали работники хозяйства. В момент возгорания в нем находилось не менее шести человек, из которых трое мужчин 1979, 1969 и 1991 года рождения смогли покинуть строение, получив незначительные травмы, — пишет СКР по Югре. — На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в настоящее время не исключается версия возгорания из-за короткого замыкания электропроводки».