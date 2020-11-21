В Нефтеюганске столкнулись Хендэ и УАЗ

В Нефтеюганске накануне, 20 ноября, ранним утром произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, около шести часов утра по дороге в сторону СУ-62, проезд 5П, 38 -летний мужчинана Хендэ, по предварительным данным, выехал на встречку. Там легковушка столкнулась с автомобилем УАЗ под управлением водителя 1963 года рождения.

«В результате ДТП водители и пассажир автомобиля Хендэ были госпитализированы», — пишут полицейские.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сургуте иномарка насмерть сбила женщину.