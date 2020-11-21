В Сингапае в Нефтеюганском районе сгорела птицеферма

Сегодня ночью, 21 ноября, в поселке Сингапай Нефтеюганского района загорелась птицеферма. Есть пострадавшие и погибшие.

«В 1 час 14 минут поступило сообщение о возгорании на территории птицефермы, расположенной на улице Энтузиастов. Возгорание было ликвидировано в 03:52, — сообщается на сайте окружного МЧС. — Пожар на работу птицефермы не повлиял. Есть пострадавшие и погибшие. Причина возгорания устанавливается органами дознания».

Возгорание тушили 21 человек и шесть единиц техники. Получить комментарий на момент публикации корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось.

По данным паблика "Это Юганск, детка", в огне погибли три человека. Еще троих увезли в больницу.

Фото: "Это Юганск, детка"