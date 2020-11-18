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​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя

В Пыть-Яхе в суд передано дело о гибели четверых человек от отравления метанолом

​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя
Фото: hmao.sledcom.ru

В Пыть-Яхе завершилось расследование уголовного дела о смерти четырех человек от отравления метанолом. На скамью подсудимых сядет 36-летний омич. По версии следствия, именно он привез в город и продал людям ядовитую спиртосодержащую жидкость под видом алкогольного напитка.

Следователи установили, что обвиняемый купил изготовленный кустарным способом товар в Омске и привез его на реализацию в Пыть-Ях.

«Злоумышленник в период с 26 по 31 декабря 2019 года продал жителям города Пыть-Ях не менее 15 литров жидкости, состоящей из метанола, относящегося к ядовитым веществам. В результате употребления указанной жидкости в качестве алкогольного напитка, в период с 4 по 22 января 2020 года трое жителей города Пыть-Ях в возрасте от 39 до 51 года, а также 31-летний житель расположенного рядом поселка Сентябрьский скончались от острого отравления метиловым спиртом», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. «Если суд согласится с выводами следствия обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – отметили в ведомстве.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 302, комментариев: 0
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