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Югорчанин сломал планшет во время обыска, чтобы спастись от правосудия

Житель Нефтеюганска пойдет под суд за уничтожение улик

Югорчанин сломал планшет во время обыска, чтобы спастись от правосудия
фото: howtablet.ru

Житель Нефтеюганска хотел спасти себя от правосудия и сломал свой планшет с доказательствами. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

На сегодняшний день известно, что у мужчины в доме проводился обыск с целью найти подтверждение факта уклонения от уплаты налогов. Горожанин несколько раз ударил планшет об угол мебели, из-за чего гаджет сломался. Однако такой радикальный шаг не помог нефтеюганцу – теперь ему вменяют статью за воспрепятствование расследования.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде значительного штрафа, длительных обязательных работ или ареста на срок до 6 месяцев», – рассказали в пресс-службе окружного СК.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 140, комментариев: 0
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