Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская заболела коронавирусом

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская ушла на карантин из-за подтвержденного коронавируса. Об этом чиновница сообщила на личной странице в Instagram.

«Дорогие земляки, я получила положительный результат анализа на COVID-19. Сейчас чувствую себя нормально, поэтому приняла решение работать удалённо, пока не закончится мой карантин. Прошу Вас, берегите себя и соблюдайте все меры профилактики и предосторожности», – написала она.

Сейчас лечение от коронавируса проходит мэр города Покачи Владимир Степура. Об этом он также проинформировал своих подписчиков в соцсети. Также СМИ сообщили, что COVID-19 заболел глава Лянтора Сергей Махиня. Однако официально известно только то, что он ушел на больничный.

Ранее коронавирусом переболели глава Югры Наталья Комарова, главы Сургута и Нефтеюганска Вадим Шувалов и Сергей Дегтярев.

Всего в Югре за весь период пандемии зарегистрировано 31 247 случаев новой коронавирусной инфекции. Сейчас лечение проходят около пяти тысяч человек.