Югорчанка спасла 12-летнего мальчика

В Нефтеюганске местную жительницу наградили медалью «За доблесть» за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии.

«В августе в Нуримановском районе произошло ЧП: 12-летний мальчик сорвался со скалы. Оказалось, рядом находилась жительница Нефтеюганска Светлана М., которая спасла ребенка, — сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. — Женщина позвонила маме мальчика, в экстренные службы и оказала первую помощь пострадавшему — он повредил ногу».

Специалисты отмечают, что с ребенком сейчас все хорошо.