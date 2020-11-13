Аферисты поживились на доверчивом жителе Нефтеюганска, когда тот повелся на предложение заработать в интернете

В Нефтеюганске местный житель погнался за богатством, но попался на уловки мошенников. Так, мужчина потерял порядка 650 тысяч рублей в попытке приумножить свои накопления.

Как рассказал силовикам сам потерпевший, ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками ООО «ГЛОБАЛ ФИНАНС». Югорчанину поступило «выгодное» предложение – покупать и продавать иностранные валюту и акции, чтобы заработать на торговой платформе ОП «ГЛОБАЛ ЭФ ИКС ИНТЕРНЕШНЛ». Горожанин решил, что такую возможность точно упустить нельзя и заплатил более 600 тысяч. Аферисты оценили щедрость мужчины, но больше на звонки не отвечали.

В пресс-службе УМВД Нефтеюганска отметили, что на сегодняшний день проводятся особые мероприятия по поимке злоумышленников.