В массовом ДТП под Нефтеюганском пострадали четыре человека

Во вторник, 10 ноября, около 16.00 на 672 километре автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе столкнулись три автомобиля.

«60-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 43-летнего водителя, который ехал со встречного направления по своей полосе движения. От удара Hyundai отбросило в Ford Transit под управлением 41-летнего мужчины, который так же двигался со встречного направления по своей полосе», – рассказали об обстоятельствах происшествия в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В автоаварии травмы получили четыре человека.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали шесть человек.