Из-за ремонта водопровода в ОКБ Нефтеюганска перекроют один въезд

В ОКБ Нефтеюганска на неделю будет ограничен въезд: на территории больничного городка будут проводиться работы с магистральным трубопроводом. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения на своей странице «ВКонтакте»:

«В связи с проведением земляных работ на территории больничного городка по капитальному ремонту магистрального водопровода с 10 ноября по 17ноября въезд автотранспорта на территорию стационара БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» будет осуществляться через запасной въезд со стороны ул. Молодежной, 12 микрорайона», – рассказали представители ОКБ.