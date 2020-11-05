В Нефтеюганске задержали мужчину, который ездил с поддельными правами

В Нефтеюганске мужчина ездил с поддельными правами, пока его не остановили сотрудники ДПС. Силовики сразу заметили явные признаки подделки. Теперь на югорчанина заведено уголовное дело.

«Документ был изъят и отправлен на исследование, в ходе которого эксперты-криминалисты ОМВД России по г.Нефтеюганску подтвердили, документ – поддельный и выполнен способом струйной печати. Кроме того, в ходе разбирательств произошедшего оказалось, что водительское удостоверение, предъявленное гражданином, оформлено на чужое имя», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Отмечается, что горе-водителю теперь грозят либо исправительные работы, либо арест сроком до шести месяцев.