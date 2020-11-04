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Жители Нефтеюганска пожаловались на частое отключение электричества

В Нефтеюганске жители пожаловались на некачественную подачу электричества

Жители Нефтеюганска пожаловались на частое отключение электричества
фото: pixabay.com

Жители Нефтеюганска пожаловались в социальных сетях на частое отключение электричества в 11а микрорайоне. Горожане переживают, что электричество подают с перебоями, хотя это единственный способ не замерзнуть, и, кроме этого, отключают, если оплаты не было за два месяца.

«Электричество в 11а часто отключают, особенно зимой, где это единственный способ обогрева. А здесь семьи с маленькими детьми. Как можно зафиксировать это? Как можно снизить плату? «Газпром Энергосбыт Тюмень» не предупреждая подают в суд за задолженность за два месяца, но услуги подают с перебоями. В связи с тем что они сейчас не могут отключать свет до конца года в связи с пандемией (правительством было принято такое решение, чтобы дать время расплатиться),ссылаясь на договор они заставляют заплатить через суд. А разве это не противоречит решению правительства?» – пишет югорчанка.

В администрации Нефтеюганска отметили, что правительство не отменяло оплату долгов – тем, кто просрочил оплату, не будут начислять только пени и штрафы. Тем не менее, горожане могут попытаться доказать, что услуги предоставляют некачественно и, тем самым, снизить плату:

«Что касается уменьшения платежа ввиду оказания некачественных услуг, то в первую очередь нужно зафиксировать факт некачественного оказания услуг, а затем написать заявление в «Газпром Энергосбыт Тюмень». Также собственник имеет право обратиться в надзорные органы, например, в прокуратуру», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 279, комментариев: 0
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