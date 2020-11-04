В Нефтеюганске жестоко убили двух щенков

В Нефтеюганске изверги повесили двух щенков: об этом сообщает местная жительница в социальных сетях. Инцидент произошел в 11 микрорайоне города.

«На УМ-4 в районе дальних, первых домов проживали два щенка возрастом до двух месяцев. Позже одного щенка не стало видно, и оставался только второй щенок. 31 октября муж обнаружил этого щенка повешенным на мусорке и снял его с петли. А вчера сняли первого щенка», – поделилась горожанка.

В УМВД Югры отметили, что об этом факте уже известно полиции:

«Сообщение об этом к нам поступало. На данный момент проводится проверка», – рассказали в пресс-центре структуры.

Отметим, что наказание за подобное может варьироваться от штрафа в размере до 80 000 рублей до 6 месяцев ареста. Для лиц, совершивших преступление в группе, санкция строже — вплоть до 2 лет лишения свободы.