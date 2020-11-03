У администрации Нефтеюганска прошел пикет с требованием объявить двухнедельный карантин из-за COVID-19

Активисты Национально-освободительного движения (НОД) Нефтеюганска провели пикет у городской администрации с требованием объявить всеобщий двухнедельный карантин и дать президенту страны соответствующие полномочия. О мероприятии на личной странице в соцсети рассказал представитель движения Сергей Иванов.

«На плакате разъяснено, что против нас идет война. По статье 15 часть 4 указания Билла Гейтса и ВОЗ выполняются, происходит имитация борьбы с вирусом, СМИ скрывают от нас правду. Мы требуем дать полномочия президенту для прекращения эпидемии через стандартный двухнедельный карантин. И задаем вопрос элитам: с кем они — с нами или с Биллом Гейтсом сочувствуют в уничтожении своего народа?», – рассказал активист во время прямого включения.

Во время пикета к представительнице НОДа подходили полицейские и сотрудники администрации, общение закончилось проверкой документов.

«Цель пикета - информирование граждан о единственном веками проверенном способе борьбы с распространением вирусных заболеваний - всеобщий карантин по примеру Китая, СССР, прочих стран. Реакции от властей (прямой) мы не ждём, но точно знаем что заставили их задуматься о своей роли в деле уничтожения народа», – пояснил Иванов в беседе с корреспондентом siapress.ru.

Позже такой же пикет прошел у администрации Сургута.

Стоит отметить, что в России по данным на 3 ноября зарегистрировано более 1,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции. В Югре за весь период заразились 28,8 тысячи человек. Для профилактики распространения COVID-19 введен всеобщий масочный режим. В Югре также действует режим самоизоляции для граждан из групп риска и другие ограничительные меры.