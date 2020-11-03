В Сургутском районе в ходе ДТП пострадал подросток

В Сургутском районе, на трассе «Лянтор – Нижнесортымский», произошло ДТП: водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. Подросток и водитель получили травмы.

«В 14:00 на 8 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» в Сургутском районе, 23-летний водитель автомобиля «ЛАДА», по предварительным данным, при выполнении манёвра «обгон», не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что подобный случай произошел под Нижневартовском: женщина врезалась в опору ЛЭП. Пострадал двухлетний малыш.