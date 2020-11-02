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На Сайме установили заградительные боны

Мазут на сургутской реке Сайма продолжает прибывать: пришлось ставить заслон

На Сайме установили заградительные боны
Фото: siapress.ru

Загрязнение на сургутской реке Сайме продолжается: властям пришлось поставить заградительные боны.

Напомним, что ранее сегодня администрация города прокомментировала сообщение siapress.ru о новом пятне мазута: по словам чиновников, речь не идет о новом загрязнении, пятно - не что иное, как остаточные явления после летних сбросов автомобильных масел.

Заметим, что тогда, впрочем, нефтепродукты попали в реку в районе дома на Университетской, 11 - сейчас же пятно появилось в районе мостов на Мелик-Карамова и Энергетиков.

По сообщениям очевидцев, количество мазута увеличивается.


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02 ноября в 20:57, просмотров: 615, комментариев: 0
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