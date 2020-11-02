Стала известна программа празднования Дня народного единства в Сургуте

Празднование 4 ноября в этом году объединит сургутян только в виртуальной реальности: все программы будут идти в онлайне. Об этом сегодня рассказал руководитель комитета культуры и туризма Антон Акулов.

Зато начать отмечать День народного единства можно уже хоть сейчас: городские учреждения дают такую возможность через собственные официальные сайты и страницы в соцсетях. Виртуальные экскурсии, выставки, викторины уже ждут активности горожан: достаточно найти ресурсы Сургутского художественного музея, Сургутского краеведческого музея, Централизованной библиотечной системы.

Для тех, кто привык ходить в праздник на концерт, 4 ноября выступят коллективы Сургутской филармонии — симфонический оркестр, «Ларец», «Отрада». Смотреть можно будет как в интернете на ресурсах филармонии и администрации города, так и по ТВ — телеверсию концерта покажут в восемь вечера. МКДЦ предложит выступление группы из Омска SpieleBand на страницах культурного центра «Порт».

«Программа рассчитана на самые разные категории, она предлагает не только пассивное восприятие творческих номеров, но и активное участие в программах», — подытожил Антон Акулов.

Напомним, что до сих пор из-за распространения коронавирусной инфекции не рекомендуется посещать массовые мероприятия — соответственно, организаторы от них отказываются.