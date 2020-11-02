С 1 ноября работает Центральная детская библиотека Сургута — прийти можно по записи

Брать детские книги на дом снова можно: в Сургуте открылась Центральная детская библиотека. Об этом сообщает аккаунт Централизованной библиотечной системы Сургута.

Напомним, ранее в эфире siapress.ru руководитель Центральной городской библиотеки имени Пушкина Татьяна Кобелева рассказала, что сейчас в учреждение можно попасть только по предварительной записи, время, которое там можно провести, не превышает 15 минут. По такой же схеме работает и детская библиотека с 1 ноября. Так, заказ на книгу можно сделать ежедневно, кроме субботы, с десяти утра до шести вечера по телефону: 37-53-08 или по e-mail: cdb-surgut@rambler.ru.

В библиотеке также напомнили, что вход в нее возможен только при наличии маски.