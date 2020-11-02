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​Сайма снова в мазуте?! // ВИДЕО

Сургутяне заметили новое масляное пятно на реке Сайме

​Сайма снова в мазуте?! // ВИДЕО
Фото: siapress.ru

Сайма в Сургуте снова загрязнена: очевидцы сообщили siapress.ru о новом масляном пятне темного цвета на глади воды городской реки. Оно появилось между двумя мостами — по Мелик-Карамова и по Энергетиков. Отметим, что в этом районе находится несколько крупных автосалонов.

Корреспондент siapress.ru обратился за комментарием в администрацию Сургута — мы сообщим о развитии событий.

Напомним, что в этом году Сайма от загрязнений страдала уже дважды: летом в районе дома по Университетской, 11 были зафиксированы выбросы в реку отработанного автомобильного масла. Тогда с загрязнением удалось оперативно справиться — поставили заградительные боны, а нефтепродукты собрали. Тогда же начали искать злоумышленников — однако пока что их не нашли.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 374, комментариев: 0
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