Жители Сургута недовольны тем, что у ТЦ «Гера» образовалась стихийная свалка

У ТЦ «Гера» в Сургуте горожане обнаружили припорошенную снегом свалку. По словам местных жителей, мусор стали складировать на пустыре. Информация об этой проблеме появилась на портале «Твой Сургут».

В администрации ответили, что данная стихийная свалка включена в план работ. И, если позволят погодные условия, территория будет очищена до середины ноября.

Напомним, что это не первый раз, когда жители города жалуются на скопления мусора: возле жилых домов разрушили деревянный балок, а руины остались. Участок было решено облагородить только после жалобы сургутян.