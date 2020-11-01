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Сургутяне вновь жалуются на дырявые дороги

В Сургуте не могут отремонтировать проезд во двор, потому он бесхозный

Сургутяне вновь жалуются на дырявые дороги
фото: Твой Сургут

Жители Сургута пожаловались на очередной «дырявый» проезд. По их словам, ямы уже давно мешают и пешеходам, и водителям, однако проблема не решается. Свое недовольство люди высказали на портале «Твой Сургут».

«Как вам комфортная городская среда? Столько ездит машин по этому участку «дороги» и никто не жалуется. Или все так безнадежно, что жаловаться бесполезно?» – посетовала горожанка Наталья.

В администрации города отметили, что залатать дыры не представляется возможным – этот проезд не входит в перечень дорог общего пользования:

«Это бесхозяйный проезд. У администрации города отсутствуют основания для расходования бюджетных средств на ремонт данного проезда», – сообщил начальник отдела по ремонту и содержания дорог Алексей Кононенко.

Тем не менее, когда все документы будут подготовлены и этот участок объявят бесхозным, проблему начнут решать.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 513, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:04
Странная позиция у ГА. У них оказывается есть « безхозяйная земля». Так что Вам мешает сделать инвентаризацию земель и все эти «безхозяйные » земли одним «чохом» сделать «хозяйными». По «революционному» в течение 24. часов или правовым способом через суд через год . Для обывателя термин «безхозяйные» не приемлем. В городе есть один хозяин - муниципалитет. Остальное- «отмазки» нерадивых чиновников.

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