В Сургуте не могут отремонтировать проезд во двор, потому он бесхозный

Жители Сургута пожаловались на очередной «дырявый» проезд. По их словам, ямы уже давно мешают и пешеходам, и водителям, однако проблема не решается. Свое недовольство люди высказали на портале «Твой Сургут».

«Как вам комфортная городская среда? Столько ездит машин по этому участку «дороги» и никто не жалуется. Или все так безнадежно, что жаловаться бесполезно?» – посетовала горожанка Наталья.

В администрации города отметили, что залатать дыры не представляется возможным – этот проезд не входит в перечень дорог общего пользования:

«Это бесхозяйный проезд. У администрации города отсутствуют основания для расходования бюджетных средств на ремонт данного проезда», – сообщил начальник отдела по ремонту и содержания дорог Алексей Кононенко.

Тем не менее, когда все документы будут подготовлены и этот участок объявят бесхозным, проблему начнут решать.