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Под Сургутом оборудуют склад для хранения вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса будут отправлены на хранение в Белый Яр

Под Сургутом оборудуют склад для хранения вакцин от COVID-19
фото: pixabay.com

В Белом Яру оборудуют склад, чтобы хранить там отечественные вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем Инстаграме.

«У вакцины есть свои особенности в доставке и хранении. Это специальное холодильное оборудование. Данные холодильники уже приобретены и смонтированы на аптечной базе. Это позволяет организовать доставку и хранение больших объемов вакцины», — прокомментировал директор ведомства.

Также Добровольский отметил, что округ до конца года планирует привить более 1000 человек. Первыми будут работники медицинских учреждений.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 424, комментариев: 0
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