Вакцины от коронавируса будут отправлены на хранение в Белый Яр

В Белом Яру оборудуют склад, чтобы хранить там отечественные вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем Инстаграме.

«У вакцины есть свои особенности в доставке и хранении. Это специальное холодильное оборудование. Данные холодильники уже приобретены и смонтированы на аптечной базе. Это позволяет организовать доставку и хранение больших объемов вакцины», — прокомментировал директор ведомства.

Также Добровольский отметил, что округ до конца года планирует привить более 1000 человек. Первыми будут работники медицинских учреждений.