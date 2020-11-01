Жительницам Сургута мошенники предлагают помочь «мужу на зоне»

Жительниц Сургута атаковали мошенники: злоумышленники пишут женщинам с просьбой передать денег их «мужу на зону». О новом способе развода одна из горожанок сообщила в социальных сетях.

«Активизировались мошенники с зоны, хотят денег... Официально не состою в браке. В общем, не ведитесь на эту чушь, имя мнимого супруга так и не написала», – поделилась сургутянка Анастасия в местном паблике.

фото: Черный список Сургут | Отзывы

Некоторые горожане также отметили, что этот способ обмана похож на более старый – раньше людям слали СМС якобы от сына или дочери с просьбой отправить деньги.

«Ночью звонок маме про моего брата, что он кого-то сбил и нужны деньги. А так совпало, что брат был в дороге, через Москву должен был возвращаться. Очень не просто мне было найти через других людей подтверждение, что чисто физически он не мог никого сбить на машине в Москве, так как он в этот момент ещё был в поезде под Харьковом. Маму я успокоила, но сколько сил, средств и нервов потратила, чтоб найти доказательства! Она же меня заставляла деньги отправить, брату помочь!» – рассказала горожанка Алиса.

Напомним, что не все югорчане бывают бдительными и не понимают, что наткнулись на афериста. Так, некоторые жители региона теряли миллионы из-за желания спасти свои накопления или, наоборот, обогатиться.