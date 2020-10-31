Первый аукцион на строительство проезда к Сургутской ГКП №4 не состоялся из-за отсутствия заявок

На первый аукцион по строительству проезда к Сургутской поликлинике №4 не заявился ни один участник. Об этом на портале "Твой Сургут" сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

"В июле текущего года был объявлен аукцион на строительство объекта, но он не состоялся из-за отсутствия заявок, — рассказал чиновник. — Повторное проведение аукциона планируется в ноябре 2020 года. По объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 мкр г. Сургута» выполнена проектная документация".

Валгушкин отметил, что на строительство объекта уже предусмотрены средства в полном объеме. По планам срок окончания работ — 2021 год.

Кстати, глава города Вадим Шувалов на днях сообщил губернатору Югры Наталье Комаровой, что в Сургуте до 2030 года запланировано создание 266 парковочных мест у медицинских объектов.