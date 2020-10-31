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Новая детская площадка у Сургутского университета опасна для детей

Сургутяне жалуются на отсутствие ограждения игровой зоны от водоема

Новая детская площадка у Сургутского университета опасна для детей
tvoysurgut.ru/problems/show/12530

Житель Сургута Дмитрий Балаушко пожаловался чиновникам на опасность, которая подстерегает детей на новой игровой площадке возле СурГУ.

"У новой детской площадки возле СурГУ отсутствуют ограждения возле воды. Фактически ребенку нужно пройти всего десять метров и он может упасть в воду", — написал на портал "Твой Сургут" мужчина.

Чиновники ответили обеспокоенному горожанину, что в таком виде объект может простоять до 1 декабря. Именно эта дата — крайний срок, когда подрядчик должен закончить работы по благоустройству и установить ограждение.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 104, комментариев: 0
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