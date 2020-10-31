Сургутяне жалуются на отсутствие ограждения игровой зоны от водоема

Житель Сургута Дмитрий Балаушко пожаловался чиновникам на опасность, которая подстерегает детей на новой игровой площадке возле СурГУ.

"У новой детской площадки возле СурГУ отсутствуют ограждения возле воды. Фактически ребенку нужно пройти всего десять метров и он может упасть в воду", — написал на портал "Твой Сургут" мужчина.

Чиновники ответили обеспокоенному горожанину, что в таком виде объект может простоять до 1 декабря. Именно эта дата — крайний срок, когда подрядчик должен закончить работы по благоустройству и установить ограждение.