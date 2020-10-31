Грузовик сбил сургутянина, перебегавшего дорогу

На Тюменском тракте в Сургуте накануне вечером, 30 октября, насмерть сбили пешехода.
Мужчина решил перебежать проезжую часть неподалеку от поворота в поселок Юность. Одну сторону дороги он преодолел успешно, а когда пересекал вторую, его сбил грузовик Isuzu. Отметим, что сотне метров от места трагедии есть надземный переход.
По данным К-Информ, погибшему было 37 лет.
От полученных травм сургутянин скончался на месте.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Сургуте после ДТП легковушка вылетела на тротуар и сбила женщину и ребенка
Видео: К-Информ