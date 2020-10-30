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​В Высоком Мысу почтили память жертвам репрессий

Закладной камень памятника жертвам политических репрессий установили в Сургутском районе

​В Высоком Мысу почтили память жертвам репрессий
Фото предоставлено думой Сургутского района

В Высоком Мысу состоялся торжественная церемония установки закладного камня памятника жертвам политических репрессий 30-х, 40-х годов

Памятный митинг состоялся в центре посёлка Высокий Мыс, на месте старой школы. Организаторы приурочили мероприятие к 90-летию со дня образования Остяко-Вогульского спецлага в 1930 году и ко Дню памяти жертв Большого террора в России.

Памятник будет создан по эскизу краеведа, идейного вдохновителя, автора и разработчика проекта Владимира Домрачеева. Как символ суровой правды – будет напоминанием о трагических страницах в истории нашей страны, сломанных судьбах и несправедливых обвинениях.

Анатолий Сименяк от имени депутатов района и от себя лично выразил огромную признательность сотрудникам районного организационно-методического центра, Совету ветеранов – всем, кто по крупицам собирал и продолжает собирать материалы о судьбах спецпереселенцев и их потомках, сохраняя о них память. Подчеркнув, что такая кропотливая работа достойна самого высокого уважения, председатель думы района отметил, что надеется: всё задуманное удастся воплотить в жизнь в короткие сроки.


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Сегодня в 21:29, просмотров: 108, комментариев: 0
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