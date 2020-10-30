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​В Сургуте выросло количество ЧП с детьми

Сургутские дети стали чаще уходить из дома и попадать в неприятности

​В Сургуте выросло количество ЧП с детьми
Фото: vk.com/umvdsurgut

За девять месяцев этого года в Сургуте 37 несовершеннолетних пустились в бега. Количество таких происшествия выросло на 20 процентов по сравнению с таким же периодом 2019-го. При этом дети стали чаще уходить именно из дома. От родителей сбежали 34 ребенка (+26%), а из госучреждений – шестеро (-17%).

«Рост числа самовольных уходов дал учет всех случаев самовольных уходов, в том числе кратковременных, сообщения о которых регистрируются в КУСП УМВД России по Сургуту. Причинами самовольных уходов по-прежнему остаются склонность к бродяжничеству, межличностные конфликты внутри семьи (нарушение детско-родительских отношений). Местонахождение всех несовершеннолетних установлены. Фактов противоправных действий в отношении несовершеннолетних в период совершения самовольного ухода не выявлено», – сообщили в городской комиссии по делам несовершеннолетних.

Всего за этот период в комиссию по делам несовершеннолетних поступило 280 сообщение о чрезвычайных происшествиях с детьми. С прошлого года показатель вырос на девять процентов. Так, на 15 процентов выросло количество ДТП с участием детей пешеходов. При этом общее число пострадавших в автоавариях детей снизилось на 7,5 процента.

151 ребенку понадобилась помощь медиков из-за отравлений (+34%). 23 ребенка отравились алкоголем, десять психоактивными веществами, 119 – бытовой химией, продуктами питания и медикаментами. Именно с ростом отравлений представители комиссии связывают общее ухудшение статистики.

Кроме того, 42 несовершеннолетних поставили на учет из-за употребления алкоголя и психоактивных веществ. Зафиксировано также пять попыток суицида среди несовершеннолетних – на 50 процентов меньше, чем в прошлом году.

Погибло в городе за девять месяцев семеро детей. Пятеро из них — младенцы, причиной смерти которых стала асфиксия. Росте младенческой смертности составил 80 процентов.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 33, комментариев: 0
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