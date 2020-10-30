Дело обманутых студентов сургутского филиала Московского колледжа №177 дошло до суда

В Сургуте завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и незаконной образовательной деятельности, пострадавшими по которому проходят 200 человек. Жительница Сургута, организовавшая работу сургутского филиала Московского колледжа №177 без лицензии, предстанет перед судом. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

О том, что в Сургуте есть ссуз, работающий без аккредитации, стало известно в начале 2019 года. Студенты, которые должны были стать выпускниками и получить дипломы, поняли, что их обманули и обратились в правоохранительные органы. Вскоре директор учебного заведения стала фигурантом уголовного дела. Выяснилось, что она сумела заключить договоры на 15 миллионов рублей.

«Следствием установлено, что обвиняемая в период с 1 июня по 28 декабря 2017 года, не имея лицензии на образовательную деятельность, организовала учебный процесс в ООО «Сургутский филиал Московского колледжа №177» и АНПОО «Сургутского отделения Московского колледжа №177». При этом программы обучения отсутствовали, преподаватели, осуществлявшие педагогическую деятельность, принимались на работу по гражданско-правовым договорам, подбирались на основании размещенных в сети «Интернет» объявлений без учета их образования и стажа работы. Всего за указанный период злоумышленницей заключено более 200 договоров на обучение на сумму свыше 15 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суда обвиняемая дожидается под подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать Сургутский городской суд.