Зампред правительства РФ поручил снизить затраты на второй мост через Обь в Югре

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам проанализировать проект строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута на предмет возможного уменьшения стоимости строительства. При этом качество конструкции пострадать не должно, а завершить проект нужно раньше планируемого срока.

«В целом я проект поддерживаю. Качество моста за счет изменений характеристик не должно потеряться. Также ваша задача – закончить проект на год раньше планируемого, то есть до конца 2023 года», – приводит слова федерального чиновника департамент общественных и внешних связей Югры.

Проект будущего моста Наталья Комарова обсудила с заместителем председателям правительства России 29 октября. Губернатор напомнила, что единственный действующий мостовой переход через Обь работает в режиме постоянной перегрузки: «Старый мостовой переход эксплуатируется с проектным перенапряжением. При интенсивности пять тысяч машин в сутки по дороге фактически проезжают 14 тысяч. Акцент в проекте нового моста сделан именно на региональную потребность».

Проект планируюь реализовать в составе комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», начиная с 2021 года.

Общая протяженность трассы мостового перехода, включая обход г. Сургута, составит 43,98 километра, в том числе внеклассный балочный мост, семь мостов и путепроводов, две транспортные развязки, четыре многофункциональных площадки отдыха с АЗС. Автодорога и мост проектируются под I техническую категорию – четыре полосы движения. Реализация данного проекта позволит направить транзитный транспорт в обход Сургута по направлению к Ямало-Ненецкому автономному округу и Нижневартовску.