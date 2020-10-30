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Мусор от разрушенного балка в Сургуте уберут после жалобы жителей

Жители Сургута пожаловались на руины от балка, которые долго не хотели убирать

Мусор от разрушенного балка в Сургуте уберут после жалобы жителей

Жители Сургута возмущаются из-за мусора, который остался близ жилого дома после уничтожения балков. По словам людей, они уже несколько раз обращались в администрацию, но проблема так и не решена.

«После ликвидации деревянных балков на улице Взлетной в микрорайоне 30А весь оставшийся хлам, руины этих домов со всеми отходами жизнедеятельности, остались. Никто их не вывез на свалку. В настоящее время весь этот мусор разносится по округе ветром и бродячими собаками», – пожаловался один из горожан.

В администрации подтвердили данный факт и отметили, что что скоро территория будет убрана:

«В адрес департамента городского хозяйства направлено обращение о включении данной территории в план по санитарной уборке мест несанкционированного размещения отходов в рамках муниципального контракта на оказание услуг по санитарной очистке территории города Сургута и муниципального контракта по уборке мест несанкционированного размещения отходов», – сообщили в пресс-службе мэрии.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 164, комментариев: 0
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