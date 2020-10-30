Миграционная служба Сургута перешла на приемы по записи из-за коронавируса

В Сургуте отдел по вопросам миграции вновь переходит на особый режим – прием опять будет осуществляться по предварительной записи. Такое решение было принято в целях снижения рисков распространения COVID-19.

Записаться можно будет по телефону, терминалу или на портале Госуслуг:

Прием заявлений на оформление гражданства РФ – по терминалу предварительной записи.

Прием заявлений на оформление вида на жительство – по терминалу предварительной записи, по телефону 76-19-66, через единый портал государственных и муниципальных услуг

Прием заявлений на оформление разрешения на временное проживание – по терминалу предварительной записи.

Прием уведомлений от ИГ и ЛБГ о подтверждении проживания на территории РФ – по предварительной записи по телефону 76-19-66

Выдача готовых бланков вида на жительство – по предварительной записи по телефону 76-19-58.

Осуществление печати штампа РВП – по предварительной записи по телефону 76-19-58.

Прием граждан по вопросам определения, оформления, удостоверения гражданства РФ несовершеннолетним детям; прием граждан по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства РФ – по предварительной записи по телефону 76-19-45.

Консультация иностранных граждан по вопросам приобретения гражданства РФ, прием уведомлений о наличии у граждан РФ иного гражданства – по предварительной записи по телефону 76-19-78.

Консультация по вопросам приёма заявлений на оформление разрешения на временное проживание – по телефону 76-19-58.

Консультация по вопросам приёма заявлений на оформление вида на жительство – по телефону 76-19-66.

Консультации граждан по предоставлению государственных услуг осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов:

- по выдаче (замене) внутреннего паспорта гражданина РФ по номеру телефона 76-19-60;

- по регистрационному учету граждан РФ по номеру телефона 76-18-72;

- по регистрации иностранных граждан по месту пребывания, по месту жительства по номеру телефону 76-19-24.

- по предоставлению адресно-справочной информации по номеру телефона 76-19-18