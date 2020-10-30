Под Сургутом женщина врезалась в опору электропровода

На въезде в Сургут женщина не справилась с управлением и врезалась в опору линий электропередач. Инцидент произошел вчера, 29 октября.

«В 16:05 на 37 км автодороги «Подъезд к городу Сургут», Нефтеюганского района, 30-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справилась с управлением, допустила съезд в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП», – сообщают в пресс-службе ГИБДД.

В ходе ДТП пострадал двухлетний ребенок. Отмечается, что малыша перевозили в детском кресле, что помогло избежать более печальных последствий.